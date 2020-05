Il CorSport in prima pagina: "Ibra, stop un mese"

"Ibra, stop un mese. Corsa ai rimedi anti-infortuni": spazio questa mattina sulla prima pagina del Corriere dello Sport alla probabilità in quest'ultimo periodo più elevata di infortunarsi a partire da Zlatan Ibrahimovic. Scongiurata la rottura del tendine d'Achille, Zlatan dovrebbe tornare in campo a inizio luglio. Preparatori a lavoro per evitare che aumentano gli incidenti a causa degli impegni ravvicinati.