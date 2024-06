Il CorSport in prima pagina: "Il Milan sceglie Guirassy"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina titola così in prima pagina: "Il Milan sceglie Guirassy". I rossoneri sono sempre alla ricerca di un nuovo attaccante e tra i profili che continuano ad essere seguiti con grande attenzione c'è anche quello di Serhou Guirassy, centravanti dello Stoccarda su cui però c'è in forte pressing il Borussia Dortmund. Il giocatore ha una clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro.

Questi i numeri stagionali di Guirassy con la maglia dello Stoccarda:

PRESENZE IN BUNDESLIGA: 28

PRESENZE IN COPPA DI GERMANIA: 2

PRESENZE TOTALI: 30

MINUTI TOTALI IN CAMPO: 2383'

GOL IN BUNDESLIGA: 28

GOL IN COPPA DI GERMANIA: 2

GOL TOTALI: 30