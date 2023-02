Il CorSport in prima pagina: "L'Inter non molla. Inzaghi batte ancora il Milan"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

"L'Inter non molla" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Solo i nerazzurri reggono il ritmo della squadra di Spalletti: distacco invariato, si resta a -13. Dodicesima perla di Lautaro Martinez: l'Inter batte il Milan per 1-0 nel derby. Il Napoli invece passa in casa dello Spezia per 3-0 con una doppietta del solito Osimhen.