Il CorSport in prima pagina: "Leao e Perisic show: lo scudetto di corsa"

MilanNews.it

Sulla prima pagina odierna del Corriere dello Sport c'è spazio questa mattina in taglio alto anche per la corsa scudetto tra Milan e Inter: "Leao e Perisic show: lo scudetto di corsa". La volata verso il tricolore ha come protagonisti principali proprio il portoghese, decisivo con un gol nella vittoria rossonera contro la Fiorentina, e il croato, straripante e in rete anche a Udine.