Il CorSport in prima pagina: "Lookman frena il Milan: Allegri a -3 dalla vetta"
Il Corriere dello Sport scrive così questa mattina in prima pagina: "Lookman frena il Milan: Allegri a -3 dalla vetta". Secondo pari di fila dei rossoneri che, dopo il 2-2 di venerdì contro il Pisa, hanno pareggiato anche ieri sera sul campo dell'Atalanta per 1-1. Diavolo in vantaggio dopo 4' con Samuele Ricci, poi al 35' è arrivato il Milan si è fatto rimontare da Lookman. Con questo punto, la formazione di Max Allegri sale a 18 punti in classifica, tre in meno della capolista Napoli che ieri ha vinto in casa del Lecce per 1-0.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Napoli 21*
Roma 18
Milan 18*
Inter 15
Bologna 14
Como 13
Atalanta 13*
Juventus 12
Udinese 12
Cremonese 11
Torino 11
Lazio 11
Sassuolo 10
Cagliari 9
Parma 7
Lecce 6*
Verona 5
Pisa 4
Fiorentina 4
Genoa 3
*una partita in più
