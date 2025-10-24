Il CorSport in prima pagina: "Milan, c'è il Pisa: Gimenez con Leao"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina titola così in prima pagina: "Milan, c'è il Pisa: Gimenez con Leao". I rossoneri primi in classifica ospitano stasera i toscani a San Siro e hanno una grande chance per provare un primo allungo, sfruttando anche il big-match tra Napoli e Inter (l'altra squadra al secondo posto è la Roma che giocherà in casa del Sassuolo).

Max Allegri dovrà rinunciare ancora a diversi infortunati come Pulisic, Jashari, Rabiot, Estupinan e Loftus-Cheek, ma recupera Nkunku che ha smaltito il problema al piede che aveva rimediato in nazionale. Con il francese in panchina, il tecnico livornese potrà schierare dal primo minuto in attacco la coppia composta da Leao e Gimenez.

