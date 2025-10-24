Oggi Milan-Pisa: questa la probabile formazione dei rossoneri

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:30News
di Niccolò Crespi

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)

Maignan
De Winter Gabbia Pavlovic
Saelemaekers Fofana Modric Ricci Bartesaghi
Leao Gimenez

A disp. : Terracciano, Torriani, Tomori, Odogu, Athekame, Sala, Nkunku, Balentien.

All.: Massimiliano Allegri

Ballottaggi: De Winter-Tomori 70-30%
Indisponibili: Pulisic, Jashari, Rabiot, Estupinan, Loftus-Cheek
Squalificati: -
Diffidati: -

DOVE VEDERE MILAN-PISA
Data: venerdì 24 ottobre 2025
Ora: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: Dazn, Zona DAZN, Sky, Tim Vision
Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: ZUFFERLI
Assistenti: ROSSI L. – MASTRODONATO
IV uomo: COLLU
VAR: GARIGLIO
AVAR: DOVERI