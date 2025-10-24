Tuttosport in apertura: "Il Milan e Modric per la prima fuga"
Questo il titolo odierno in prima pagina di Tuttosport: "Il Milan e Modric per la prima fuga". Vincendo stasera a San Siro contro il Pisa, la formazione rossonera di Max Allegri andrebbe a +4 sulle seconde in attesa dei risultati di Napoli, Inter e Roma (le prime due si affronteranno tra di loro, mentre i giallorossi saranno impegnati sul campo del Sassuolo). A guidare il Diavolo in mezzo al campo ci sarà ancora una volta Luka Modric.
Il programma completo dell'8^ giornata di Serie A:
VENERDÌ 24/10
ore 20,45, Milan-Pisa
SABATO 25/10
ore 15, Parma-Como
ore 15, Udinese-Lecce
ore 18, Napoli-Inter
ore 20.45, Cremonese-Atalanta
DOMENICA 26/10
ore 12.30, Torino-Genoa
ore 15, Verona-Cagliari
ore 15, Sassuolo-Roma
ore 18, Fiorentina-Bologna
ore 20.45, Lazio-Juventus
