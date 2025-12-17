Il Milan fa il pieno contro le grandi e perde un sacco di punti con le piccole. Condò spiega: "C'è una ragione tattica..."

Paolo Condò, sulle pagine del Corriere della Sera, ha commentato così il rendimento del Milan di Max Allegri n questa prima parte della stagione: "Il Milan continua a procedere in modo tradizionale — è l’unico ad aver perso una volta sola a fronte dei quattro rovesci di Inter, Napoli e Bologna — ma fa il pieno contro le grandi e perde un sacco di punti con le piccole. La cosa viene trattata come un fatto esoterico, ma le ragioni tattiche che la spiegano non sono così astruse: se può giocare di rimessa il Milan è letale, se deve imporsi all’avversaria le lascia il contropiede, e la difesa meno protetta paga dazio.

Ah, il Milan è uscito dalla Coppa Italia, togliendosi l’ultima fonte di match infrasettimanali. Una volta tornato dall’Arabia Saudita gli resteranno 23 partite: le potenzialità delle altre tre arrivano fino a 15 gare in più. E pensate che malgrado questa discrepanza, proprio il Milan è il più indiziato di movimenti a gennaio".

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 33

Milan 32

Napoli 31

Roma 30

Juventus 26

Bologna 25

Como 24

Lazio 22

Sassuolo 21

Udinese 21

Cremonese 20

Atalanta 19

Torino 17

Lecce 16

Cagliari 14

Genoa 14

Parma 14

Verona 12

Pisa 10

Fiorentina 6