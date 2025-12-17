Verso la Supercoppa, CorSera: "I bomber assetati di gol: le 4 stelle del deserto"
In vista della Supercoppa Italiana che si svolgerà nei prossimi giorni in Arabia Saudita, l'edizione odierna del Corriere della Sera apre così le sue pagine sportive questa mattina: "I bomber assetati di gol: le 4 stelle del deserto". Napoli, Bologna, Inter e Milan si contenderanno il trofeo e a guidarli ci saranno rispettivamente Hojlund, Orsolini, Lautaro e Pulisic. Per quanto riguarda il rossonero, ricordiamo che è già stato decisivo nella Supercoppa della scorsa stagione con un gol su rigore in semifinale contro la Juventus e uno in finale contro l'Inter.
SUPERCOPPA ITALIANA: IL PROGRAMMA
Questo il programma della Supercoppa Italiana che si giocherà nei prossimi giorni in Arabia Saudita:
SEMIFINALI
Napoli - Milan, 18 dicembre 2025 ore 22.00 local time - ore 20.00 italiane
Bologna - Inter, 19 dicembre 2025 ore 22.00 local time - ore 20.00 italiane
FINALE
vincitrice Semifinale A – vincitrice Semifinale B, 22 dicembre 2025 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane
