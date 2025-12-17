Tuttosport sul Milan: "Nkunku: ultima chiamata. Fullkrug: ultime curve"
"Nkunku: ultima chiamata. Fullkrug: ultime curve": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che ,domani sera contro il Napoli nella semifinale di Supercoppa Italiana, a fare coppia con Pulisic nell'attacco del Milan ci sarà ancora una volta Christopher Nkunku. Il francese, molto deludente finora e ancora a secco in campionato, sarà così una nuova chance per provare a dare finalmente una svolta alla sua stagione.
Il club di via Aldo Rossi è intanto vicino all'accordo con il West Ham per il prestito di Niclas Fullkrug, 32enne centravanti tedesco che andrà di fatto a sostituire in rosa Santiago Gimenez che verrà operato nei prossimi giorni alla caviglia e dovrà restare fuori per alcune settimane. La speranza del messicano è quella di trovare poi una nuova squadra che gli dia fiducia e spazio nella seconda parte della stagione.
