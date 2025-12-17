Il QS titola: "Maignan, la Supercoppa e poi il Milan vuole il rinnovo"

Il Quotidiano Sportivo titola così stamattina: "Maignan, la Supercoppa e poi il Milan vuole il rinnovo". Ieri è partita la missione Supercoppa Italiana del Milan che è volato a Riad in vista della semifinale di domani contro il Napoli. Tra i più attesi c'è sicuramente anche Mike Maignan, autore finora di una stagione da protagonista con diverse grandi parate. In casa rossonera, continua però a tenere banco anche la questione del suo contratto che scade il 30 giugno 2026. In via Aldo Rossi sperano di convincerlo a firmare il rinnovo già nelle prossime settimane.

Domenica, prima della partita di campionato contro il Sassuolo, il ds rossonero Igli Tare ha parlato così del futuro di Maignan: "Se è vero che ha chiesto 8 milioni? Non abbiamo mai parlato di numeri, questi numeri non li ho mai sentiti. Parlare di Mike è facile: è un ragazzo straordinario, un leader, un uomo di gruppo. Siamo contenti. A lui piace stare al Milan e al Milan piace se Mike rinnova. Stiamo parlando però oggi c’è una partita importante e speriamo di vincere. Poi avremo modo di parlare anche di questa cosa” le sue parole a DAZN.

