Milan, ecco quando si opera Gimenez. Ai box per sei settimane

vedi letture

Nei giorni scorsi, Santiago Gimenez è stato in Olanda per una visita specialistica alla caviglia che lo sta tormentando da tempo e che non gli sta permettendo di scendere in campo da fine ottobre (ultima presenza il 28 ottobre in Atalanta-Milan). Dopo alcuni giorni di riflessione, il centravanti messicano ha deciso di operarsi per risolvere definitivamente il suo problema e lo farà entro la fine di questa settimana o al massimo all'inizio della prossima.

Lo riferisce gazzetta.it che aggiunge che il problema è natura ossea e quindi, non essendo coinvolti legamenti o la cartilagine, i tempi di recupero dovrebbero aggirarsi intorno alle sei settimane. Nel frattempo Gimenez e il suo entourage proveranno a trovare una nuova sistemazione per gennaio perchè al Milan, che punta a chiudere già nei prossimi giorni per Niclas Fullkrug, rischia di trovare pochissimo spazio nella seconda parte di stagione.

