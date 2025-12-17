Milan, Gabbia è rimasto a casa ma spera nella finale. C'è De Winter contro il Napoli

Ieri pomeriggio il Milan è partito da Malpensa per raggiungere Riad, sede della Supercoppa Italiana 2025, e sull'aereo non erano presenti Santiago Gimenez e Matteo Gabbia. Per quanto riguarda quest'ultimo, che domenica si è infortunato al ginocchio nel match di campionato contro il Sassuolo, il difensore italiano è rimato a Milanello per le terapie, ma ha una grande speranza: se il Diavolo dovesse battere domani sera il Napoli e le sue condizioni migliorassero, si potrebbe pensare a trovargli un biglietto aereo per fargli raggiungere i compagni in vista della finale. Lo scrive stamattina Tuttosport che aggiunge che, domani nella semifinale contro gli azzurri di Antonio Conte, al centro della difesa a tre milanista ci sarà Koni De Winter, con ai suoi lati i "soliti" Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic.

SUPERCOPPA ITALIANA: IL PROGRAMMA

Questo il programma della Supercoppa Italiana che si giocherà nei prossimi giorni in Arabia Saudita:

SEMIFINALI

Napoli - Milan, 18 dicembre 2025 ore 22.00 local time - ore 20.00 italiane

Bologna - Inter, 19 dicembre 2025 ore 22.00 local time - ore 20.00 italiane

FINALE

vincitrice Semifinale A – vincitrice Semifinale B, 22 dicembre 2025 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane