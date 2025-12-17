Milan, Fofana è recuperato ma contro il Napoli partirà dalla panchina. Spazio a Loftus-Cheek

Milan, Fofana è recuperato ma contro il Napoli partirà dalla panchina. Spazio a Loftus-CheekMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:59Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Oltre a Rafael Leao, Massimiliano Allegri ha recuperato anche Youssou Fofana, rimasto fuori per una decina di giorni per un problema muscolare. Il centrocampista francese dovrebbe però partire dalla panchina domani contro il Napoli nella prima semifinale di Supercoppa Italiana, lasciando il psto in campo dal primo minuto da mezzala destra a Ruben Loftus-Cheek. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport

Questo il programma del Milan per la Supercoppa Italiana che si giocherà nei prossimi giorni in Arabia Saudita:

Mercoledì 17 dicembre



ore 11.00: conferenza di Massimiliano Allegri e di Mike Maignan all’Al-Awwal Park Stadium

ore 17.00: allenamento di rifinitura presso il Princess Noura

Giovedì 18 dicembre

Ore 20.00: semifinale Napoli-Milan all’Al-Awwal Park Stadium