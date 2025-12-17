Gazzetta: "Il Super...uomo. Milan, ricordi Riad? Il diabolico Pulisic vuole farlo ancora"

"Il Super...uomo. Milan, ricordi Riad? Il diabolico Pulisic vuole farlo ancora": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport che ricorda che Christian Pulisic è già stato decisivo un anno fa in Supercoppa Italiana con una rete segnata su rigore nella semifinale contro la Juventus e poi con un gol nella finale che il Diavolo ha vinto in rimonta contro l'Inter. Anche questa volta sarà lui a dover trascinare la formazione rossonera a bissare il successo dello scorso gennaio.

Questo il programma del Milan per la Supercoppa Italiana che si giocherà nei prossimi giorni in Arabia Saudita:

Mercoledì 17 dicembre

ore 11.00: conferenza di Massimiliano Allegri e di Mike Maignan all’Al-Awwal Park Stadiumore 17.00: allenamento di rifinitura presso il Princess NouraOre 20.00: semifinale Napoli-Milan all’Al-Awwal Park Stadium