Milan, Estupinan spera di rientrare martedì a Bergamo MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:39Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Per la gara di questa sera a San Siro contro il Pisa, Massimiliano Allegri dovrà rinunciare a diversi giocatori per infortunio: Jashari, Rabiot, Pulisic, Loftus-Cheek ed Estupinan. Per quanto riguarda quest'ultimo, il Corriere della Sera in edicola oggi riferisce che l'esterno sudamericano ha subìto una distorsione alla caviglia già operata e per questo il suo problema fisico viene trattato con la massima cautela dallo staff medico milanista.

L'ex Brighton spera di tornare a disposizione martedì in casa dell’Atalanta.
 