Stasera Milan-Pisa a San Siro. CorSera: "Piano di fuga"

In vista della gara di stasera del Milan contro il Pisa a San Siro, l'edizione odierna del Corriere della Sera titola così: "Piano di fuga". Max Allegri continua a non voler parlare di scudetto e a ripetere che l'obiettivo del Diavolo è tornare a giocare la Champions League, ma vincendo contro i toscani i rossoneri potranno provare un primo allungo in classifica, in attesa di Napoli-Inter e di Sassuolo-Roma.

Queste le parole di ieri di Allegri in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Pisa: "Vincere non è facile, sarebbe importante per fare un altro passo in avanti in classifica per avvicinarci al nostro obiettivo, cioè la Champions. La quota Champions sarà intorno ai 74 punti. Non pensiamo al Napoli e all'Inter, pensiamo a vincere domani. Fuga? No, nessun fuga. Bisogna andare molto piano e ci vuole molta calma, mantenendo i piedi per terra".

