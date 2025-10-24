Gazzetta: "San Siro indiavolato. Stadio pieno anche col Pisa, Milan primo pure nel tifo"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "San Siro indiavolato. Stadio pieno anche col Pisa, Milan primo pure nel tifo". Stasera contro il Pisa si preannuncia un altro sold out per il Diavolo che è la squadra che ha la media spettatori più alta di tutta la Serie A fino a questo momento: 72458 spettatori. Alle spalle dei rossoneri in questa speciale classifica, ci sono Inter (70683), Roma (63625), Napoli (50270) e Lazio (46868). 

Il programma completo dell'8^ giornata di Serie A:

VENERDÌ 24/10

ore 20,45, Milan-Pisa

SABATO 25/10

ore 15, Parma-Como
ore 15, Udinese-Lecce
ore 18, Napoli-Inter
ore 20.45, Cremonese-Atalanta

DOMENICA 26/10

ore 12.30, Torino-Genoa
ore 15, Verona-Cagliari
ore 15, Sassuolo-Roma
ore 18, Fiorentina-Bologna
ore 20.45, Lazio-Juventus