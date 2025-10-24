Tuttosport titola: "Milan: tutto è possibile con Modric"

"Milan: tutto è possibile con Modric": titola così stamattina Tuttosport sui rossoneri che questa sera ospiteranno a San Siro il Pisa nell’anticipo dell'8^ giornata di Serie A. Il Diavolo, primo in classifica, vincendo ha la chance di allungare sulle seconde della graduatoria (Napoli, Inter e Roma) almeno per qualche ora. Max Allegri continua però a predicare calma e anche ieri in conferenza stampa non ha parlato di scudetto, ma ha ribadito ancora una volta che l'obiettivo del Milan è arrivare tra le prime quattro e tornare così in Champions League.

Queste le parole di ieri di Allegri in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Pisa: "Vincere non è facile, sarebbe importante per fare un altro passo in avanti in classifica per avvicinarci al nostro obiettivo, cioè la Champions. La quota Champions sarà intorno ai 74 punti. Non pensiamo al Napoli e all'Inter, pensiamo a vincere domani. Fuga? No, nessun fuga. Bisogna andare molto piano e ci vuole molta calma, mantenendo i piedi per terra".

