Il CorSport in prima pagina: "Milan, D'Amico in pole"

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina titola così in prima pagina: "Milan, D'Amico in pole". In casa rossonera prosegue la ricerca del nuovo direttore sportivo da parte dell'ad Giorgio Furlani il cui preferito resta Tony D'Amico, attuale dirigente dell'Atalanta. E proprio il club bergamasco sta facendo muro perchè non ha intenzione di liberare il suo ds che ha un contratto con i nerazzurri fino al 2027.

Intanto, nelle scorse ore è uscito un retroscena piuttosto clamoroso sulla telenovela del direttore sportivo: Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del Milan, ha infatti incontrato sul lago di Como Fabio Paratici, ex ds della Juventus che era stato ad un passo nelle scorse settimane dall'entrare nell'organigramma del Diavolo. Nonostante questo faccia a faccia, il suo futuro non sarà in via Aldo Rossi, ma al Tottenham.