Il CorSport in prima pagina: "Milan e Inter, caccia al Napoli"

"Milan e Inter, caccia al Napoli": è questo il titolo odierno in prima pagina del Corriere dello Sport. Spalletti all'esame Sassuolo con i tre punti di vantaggio sul Milan da difendere. Rientra Politano negli azzurri. Il Milan, in difficoltà, cerca il riscatto contro il Genoa dell'ex Sheva. L'Inter invece ospita lo Spezia e spera in un passo falso delle rivali.