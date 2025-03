Il CorSport in prima pagina: "Milan, Paratici è vicino"

Il Corriere dello Sport in edicola oggi titola così questa mattina in prima pagina: "Milan, Paratici è vicino". Da settimane il Diavolo ha iniziato a sondare diversi profili per il ruolo di direttore sportivo e ormai da giorni in pole c'è Fabio Paratici. La scelta dei rossoneri sembra essere andata su di lui e l'obiettivo dell'ad Furlani è di chiudere con l'ex Juventus il prima possibile.

Paratici in pole. Ma c'è il nodo squalifica

Paratici è dunque il favorito per entrare nell'organigramma del Milan, nonostante la squalifica pendente sulle sue spalle valida fino al prossimo giugno. "Nel caso si giungesse ad un accordo, però, il dirigente potrebbe già iniziare a lavorare 'con mansioni ridotte', come ufficializzato da un comunicato del 28 aprile 2023 successivo all'accoglimento del ricorso presentato dallo stesso Paratici alla Fifa. Secondo il regolamento Figc, Paratici non potrà fino ad inizio estate trattare con agenti e giocatori, entrare negli spogliatoi prima e dopo ogni partita e rappresentare il club nelle assemblee della Lega Serie A, tranne che quelle per argomenti di natura patrimoniale" scrive il Corriere dello Sport.