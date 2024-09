Il CorSport in prima pagina: "Milan-Theo, l'altro nodo"

Il Corriere dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Milan-Theo, l'altro nodo". In casa rossonera negli ultimi giorni si è parlato molto del caso che ha riguardato Theo Hernandez e Rafael Leao che in Lazio-Milan di sabato non si sono avvicinati alla panchina durante il cooling break. Il club e gli stessi giocatori hanno minimizzato la vicenda e anzi sono rimasti sorpresi dalle reazioni che si sono scatenate.

Per quanto riguarda il terzino francese, poi, tiene sempre banco la questione del suo rinnovo di contratto che è in scadenza nel 2026. Tra le parti ci sono già stati dei contatti, ma per il momento un accordo tarda ad arrivare in quanto c'è ancora distanza tra la richiesta di Theo e l'offerta del Milan.