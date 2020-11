Il CorSport in prima pagina: "Pari Milan, il sorpasso non riesce"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Pari Milan, il sorpasso non riesce". Ieri in casa del Lille, i rossoneri non sono andati oltre all'1-1 e restano così al secondo posto del girone H di Europa League. La squadra milanista era passata in vantaggio ad inizio ripresa con Castillejo, ma poi si è fatta rimontare dal gol di Bamba.