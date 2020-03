Ancora cambi e novità in casa rossonera. L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così in prima pagina questa mattina: "Piazza pulita Milan: via Boban e Maldini". Gazidis mette alla porta il dirigente strappato alla FIFA 8 mesi fa. Anche l'ex capitano e Pioli in uscita. A luglio pronta a partire la rivoluzione Rangnick.