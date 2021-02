Il CorSport in prima pagina: "Roma-Milan è già calda"

"Roma-Milan è già calda" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Entrambe le formazioni si qualificano agli ottavi di Europa League e domenica sera si affronteranno in campionato all'Olimpico. Vittoria senza patemi, per 3-1, con il Braga per la formazione di Fonseca. Rossoneri, pari col brivido (1-1) con la Stella Rossa dell'ex Inter Stankovic. Eliminato il Napoli: il 2-1 con il Granada del Maradona non basta.