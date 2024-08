Il CorSport in prima pagina: "Royal in panchina. Fonseca lancia Pavlovic e Okafor"

Quello di questo pomeriggio a Parma sarà una sorta di Milan "Made in Salzburg", visto che in campo scenderanno due dei giocatori che il club rossonero ha acquistato nelle ultime sessioni di calciomercato dalla squadra della RedBull.

Facendo un po' il resoconto delle parole ieri in conferenza stampa di Paulo Fonseca, Il Corriere dello Sport questa mattina in edicola ha deciso di fare un po' il punto sulla formazione titolare che verrà schierata dall'allenatore portoghese alle 18.30 contro il Parma, in una sfida non già da dentro o fuori, anche perché stiamo solo alla seconda giornata di campionato, ma comunque importante per permettere al Milan di iniziare finalmente ad ingranare dopo il passo falso all'esordio contro il Torino.

A fronte di questo il quotidiano in prima pagina ha scritto che il nuovo acquisto Emerson Royal partirà dalla panchina per il Diavolo, mentre Fonseca ha ben deciso di lanciare nella mischia dal primo minuto l'ex coppia del Salisburgo Pavlovic-Okafor.