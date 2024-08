Il CorSport in prima pagina: "Samardzic e Abraham per il Milan"

Il Corriere dello Sport in edicola stamattina titola così in prima pagina: "Samardzic e Abraham per il Milan". I rossoneri, che hanno già chiuso gli arrivi di Morata e Pavlovic, sono sempre molto attivi sul mercato e puntano a rinforzare ulteriormente il centrocampo. Per questo hanno messo nel mirino Lazar Samardzic dell'Udinese che viene valutato circa 25 milioni di euro complessivi.

In attacco, poi, il Milan non si accontenta di Morata ed è al lavoro per dare anche un altro centravanti a Paulo Fonseca: l'obiettivo numero, su precisa richiesta del tecnico portoghese, è Tammy Abraham che è in uscita dalla Roma. Tra i due club c'è già stato qualche contatto, ma questa sembra essere un'operazione che potrebbe andare in porto negli ultimi giorni del mercato estivo.