Il CorSport in prima pagina sulle milanesi: "Poker Inter: -3 dal Napoli. Milan elettrico"

Il Corriere dello Sport titola così stamattina in prima pagina sulle due squadre milanesi che sono scese in campo ieri per la 22^ giornata di Serie A: "Poker Inter: -3 dal Napoli. Milan elettrico". I nerazzurri hanno vinto con un netto 4-0 sul campo del Lecce (sono a -3 dal Napoli capolista che ha una partita in più), mentre i rossoneri hanno rimontato il Parma con due gol nel recupero e portato a casa tre punti fondamentali per la classifica.

Dopo il triplice fischio finale, a San Siro c'è stato un momento di altissima tensione tra Sergio Conceiçao e Davide Calabria, tanto che sono dovuti intervenire altri giocatori e membri dello staff per dividere i due. Queste le parole nel post-partita del tecnico portoghese in conferenza stampa: "Cosa è successo con Calabria? Vedo le partite e le sento con molta passione. C'era un po' di adrenalina in più. C'è stata una situazione di gioco di cui ho parlato con Calabria e c'è stata qualche parola di troppo secondo me. I calciatori per me sono tutti importanti, come una famiglia. Se io ho un figlio che si comporta male, glielo dico. E qui è lo stesso. Non c'è ipocrisia: ci diciamo le cose da uomini. Vero, non è stato bello, ma nel calcio ci sta, non siamo in Chiesa. Ci siamo chiariti. Scusate per il ritardo, ma ero a programmare già il lavoro di domani".