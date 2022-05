Il CorSport in taglio alto: "Milan, spunta maxi-fondo Usa"

MilanNews.it

Nella sua prima pagina, in taglio alto, il Corriere dello Sport oggi in edicola ritaglia uno spazio per la notizia lanciata ieri da Sky News UK, secondo cui RedBird Capital - fondo americano - sarebbe interessato a inserirsi nella trattativa per l'acquisizione del club rossonero. Il quotidiano titola: "Milan, spunta maxi-fondo Usa". Il periodo di esclusiva tra Investcorp ed Elliott è terminato anche se il fondo arabo rimane in vantaggio.