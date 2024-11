Il CorSport: "Leao scatenato. Fonseca medita su chi assisterà Morata che torna"

Quello di Madrid, Cagliari e delle ultime due uscite della Nazionale portoghese è il Rafael Leao che tutti vorremmo sempre vedere. Il 10 del Milan è stato dominante e straripante, lasciando il segno in entrambe le fasi in tutte le partite che ha giocato, come conferma l'assist contro il Real Madrid, la doppietta contro i sardi ed il gol del momentaneo 1 a 0 contro la Polonia. In tuffo. Di testa, non di certo il suo marchio di fabbrica.

"Leao scatenato" scrive questa mattina Il Corriere dello Sport, che analizza anche gli ultimi dubbi di formazione di Paulo Fonseca. Con il rientro di Alvaro Morata l'allenatore portoghese medita su chi schierare dietro l'attaccante spagnolo per assisterlo, con Musah, per entrambe le fasi, Chukwueze, più sfrontato, o Loftus-Cheek come candidati principali. Ogni nodo verrà con ogni probabilità sciolto tra la giornata di oggi e l'inizio di domani, con Fonseca che non può permettersi alcun passo falso, neanche questa volta.