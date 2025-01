Il CorSport parafrasa le parole di Conceiçao: "Servono rinforzi"

Ieri davanti alle telecamere nel post gara di Juventus-Milan, il tecnico rossonero Sergio Conceicao si è presentato e non ha voluto cercare scuse per la prestazione scadente offerta dalla sua squadra in una delle partite più importanti dell'anno. L'allenatore si è lamentato dell'atteggiamento della squadra e della mancanza di fame, individuando entrambe le carenze come una sua responsabilità. Poi l'allenatore ha parlato anche di calciomercato e il Corriere dello Sport ha parafrasato così le sue parole questa mattina: "Servono rinforzi".

Queste le dichiarazioni di Conceicao sul mercato del Milan: "Vorrei qualcosa in più già ora e ne sto parlando con la società. I cambi che ha fatto la Juve sono diversi dai nostri. Comunque è vero che sono preoccupato, sto pensando a cosa fare per cambiare l’ambiente nello spogliatoio e intorno alla squadra". Quindi le parole sull'atteggiamento: "Qui manca la fame di vincere ogni duello, e come allenatore mi prendo la responsabilità di dover cambiare questa situazione. Sono io che devo provare a cambiare l’atteggiamento del Milan, mi prendo le responsabilità della sconfitta perché se c’è stato quel calo nel secondo tempo significa che non sono stato bravo all’intervallo".