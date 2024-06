Il CorSport: "Pericolo scongiurato, Camarda sta per firmare fino al 2027"

vedi letture

Negli ultimi mesi è nata una piccola telenovela intorno alla situazione di Francesco Camarda, giovanissimo attaccante rossonero che nel mese di marzo ha compiuto 16 anni, età limite per poter firmare il primo contratto da professionista. Il talento classe 2008 cresciuto nel Milan quest'anno ha vissuto la sua prima stagione con la Primavera, partendo come riserva e guadagnandosi a suon di gol il posto da titolare. Il 25 novembre 2023 è arrivato anche l'esordio in Serie A, il più giovane di sempre a calcare un campo del nostro massimo campionato.

Come detto negli ultimi mesi si è parlato tanto di un suo trasferimento altrove, soprattutto in club esteri di Premier League o il Borussi Dortmund. Oggi, invece, sembra che le cose siano andate al loro posto e il Milan e Camarda sono pronti a firmare il loro primo contratto insieme. Stasera alle 19.30 la punta giocherà la finale di Euro under 17 a Cipro, in finale contro il Portogallo, poi sarà di ritorno a Milano dove firmerà un contratto di tre anni, fino al 2027. Questo è ciò che scrive il Corriere dello Sport: "Pericolo di fuga scongiurato: il baby Camarda sta per firmare il primo contratto da professionista. Scadenza 2027".