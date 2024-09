Il CorSport presenta la lista Champions del Milan: "Jovic è out"

Nella serata di ieri il Milan ha consegnato la Lista Uefa per la Champions League, entro la mezzanotte come da regolamento. Un tema importante e centrale anche durante il mercato per via dei criteri e dei paletti da seguire che hanno obbligato i rossoneri a dover lasciare fuori un giocatore "big" della prima squadra. Il sacrificato lo ricorda oggi il Corriere dello Sport con il suo titolo: "Champions: Jovic è out. Ecco la lista rossonera per l'Europa". Esclusi dalla lista B anche Jimenez e Raveyre perché non hanno ancora raggiunto i due anni di permanenza nel club. Ci saranno invece sia Bennacer che Musah.

Questa è la lista (QUI il pezzo di approfondimento di MilanNews.it):

LISTA A

2 Davide Calabria

4 Ismael Bennacer

7 Alvaro Morata

8 Rubén Loftus-Cheek

10 Rafael Leao

11 Christian Pulisic

14 Tijjani Reijnders

16 Mike Maignan

17 Noah Okafor

19 Theo Hernandez

21 Samuel Chukwueze

22 Emerson Royal

23 Fikayo Tomori

24 Alessandro Florenzi

28 Malick Thiaw

29 Youssouf Fofana

31 Strahinja Pavlovic

42 Filippo Terracciano

46 Matteo Gabbia

57 Marco Sportiello

80 Yunus Musah

90 Tammy Abraham

LISTA B

Adam Bakoune, Davide Bartesaghi, Andrea Bozzolan, Francesco Camarda, Andrei Coubis, Hugo Cuenca, Victor Eletu, Mattia Liberali, Vittorio Magni, Mattia Malaspina, Lapo Nava, Dorian Paloschi, Diego Sia, Dariusz Stalmach, Lorenzo Torriani, Chaka Traoré, Kevin Zeroli.