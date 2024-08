Il CorSport recita: "Emerson e Fofana in sette giorni"

vedi letture

Con l'esordio con il Torino in Serie A che è sempre più vicino - mancano meno di due settimane - il Milan in questa settimana che si aprirà domani cercherà di accelerare per le due operazioni che sta portando avanti da più tempo, anche da prima di quelle per Morata e Pavlovic. Nelle prossime ore, infatti, si dovrebbe chiudere per l'arrivo di Emerson Royal dal Tottenham e si farà di tutto per far cadere il muro che il Monaco ha eretto davanti a Youssouf Fofana, calciatore in scadenza.

A questi due calciatori e al loro possibile arrivo in rossonero è dedicato il titolo del Corriere dello Sport questa mattina: "Emerson e Fofana in sette giorni. Una corsa contro il tempo per il club rossonero". E poi nel sottotitolo viene riferito: "Il Milan vuole regalare a Fonseca i due giocatori per l'esordio in A e accelera: subito il difensore". Per il brasiliano si è ormai ai dettagli della trattativa. Per il mediano invece si legge: "Servirà pazienza: per ora il Monaco non vuole mollare".