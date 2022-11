Il CorSport recita: "Giroud, altro scudetto: giocherà il Mondiale"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Olivier Giroud è stato infine convocato da Didier Deschamps per il Mondiale in Qatar che inizierà tra qualche settimana. L'attaccante francese, a 36 anni e che sembrava fuori dal giro della Nazionale dopo l'Europeo 2020 e prima dell'arrivo al Milan, ha rivitalizzato la sua infinita carriera con i rossoneri ed è stato chiamato per far parte della nazionale francese che difenderà il titolo conquistato in Russia nel 2018. Il Corriere dello Sport titola così questa mattina: "Giroud, altro scudetto: giocherà il Mondiale". Per Olivier è come se fosse un altro titolo conquistato, ancora una volta ha fatto ricredere tutti forte dei suoi 19 gol nell'anno solare, in 41 presenze complessive. Mastica amaro invece Mike Maignan che non partirà con i galletti a causa del suo infortunio al polpaccio: il portiere del Milan non sarebbe stato comunque titolare. Theo convocato.