Il CorSport recita: "Ibra si riprende anche la Svezia"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il Corriere dello Sport questa mattina in edicola, dedica un approfondimento su Zlatan Ibrahimovic che, ieri a 41 anni, è stato convocato ancora una volta per rappresentare la Svezia nella prossima pausa per le nazionali. Il titolo del quotidiano recita: "Ibra si riprende anche la Svezia". Dopo essere tornato a disposizione di Stefano Pioli in rossonero, ancora senza la possibilità di squilli, il fuoriclasse svedese torna a difendere i colori della sua nazionale. Il Ct Andersson ha dichiarato: "Porta esperienza e come al Milan sarà utile a partita in corso". In gioco le gare di qualificazione ai prossimi europei: una partita, il 24 marzo, contro il Belgio di Romelu Lukaku,