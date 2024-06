Il CorSport recita: "Mediana alla Fonseca, ecco i soldi per Wieffer"

Il centravanti non è l'unico ruolo che il Milan vuole coprire quest'estate. Altrettanto importante, per il club rossonero, è chiudere almeno un colpo anche per quanto riguarda il centrocampo e in particolare un calciatore dalle caratteristiche difensive. In quest'ottica i profili seguiti ai piani alti di via Aldo Rossi sono principalmente due: Youssouf Fofana del Monaco e della nazionale francese che ha già detto che lascerà il Principato nelle prossime settimane e che scade nel 2025; e poi Mats Wieffer, mediano del Feyenoord, che è salito molto nel gradimento della dirigenza negli ultimi giorni.

Ed è proprio sull'olandese che si concentra questa mattina il Corriere dello Sport che recita così: "Mediana alla Fonseca, ecco i soldi per Wieffer". Nel caso particolare si fa riferimento all'incasso di 22 milioni per il riscatto da parte dell'Atalanta per Charles De Ketelaere: una somma che può essere immediatamente reinvestita sul mercato e su un giocatore come Wieffer (o come Fofana). La scelta di questo tipo di gicoatore è voluta e riguarda le migliori tattiche che vuole apportare Fonseca: "Il tecnico punterà sull'equilibrio a centrocampo: l'olandese sembra avere la qualità giusta".