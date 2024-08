Il CorSport riassume la conferenza di Pavlovic: "Vero leader dentro e fuori dal campo"

vedi letture

Nel primo pomeriggio di ieri, nella cornice di Casa Milan, è stato il momento per Strahinja Pavlovic di presentarsi in conferenza stampa. Subito dopo il centrale serbo si è diretto al nuovo flagship store in via Dante per incontrare i tifosi. Questa mattina il Corriere dello Sport racconta quanto emerso dalla conferenza del nuovo calciatore del Milan che è stata introdotta da Zlatan Ibrahimovic. E così il CorSport ha ripreso proprio le parole del dirigente svedese per fare il suo titolo questa mattina.

Scrive il CorSport: "Pavlovic, un vero leader dentro e fuori dal campo". Ibrahimovic, dando il via all'evento, ha dichiarato: "È l'unico centrale mancino che abbiamo in rosa, altrimenti rimarrebbe solo Theo Hernandez. Pavlovic era il giocatore perfetto, secondo il nostro scouting. Ha l'atteggiamento giusto, che piace a noi oltre all'esperienza in Champions League. Con Fonseca, i suoi margini di crescita sono ampi. Abbiamo fatto di tutto per portare qui Pavlovic, che è un leader dentro e fuori dal campo, nonostante abbia solo 22 anni". Un'investitura importante che Pavlovic ha dimostrato di non temere: "Ibrahimovic è stato fondamentale nella scelta di trasferirmi al Milan. Venire in Italia è di sicuro la scelta giusta, perché qui posso migliorare tanto. Arrivare nel Milan significa aver sognato in grande. Per lo scudetto ci sarà molta concorrenza".