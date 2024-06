Il CorSport riferisce: "Elliott-RedBird, per ora stop all'indagine Figc"

Dopo il gran parlare dei mesi scorsi ieri sera è arrivata la notizia secondo cui Giuseppe Chinè, procuratore federale, ha deciso di archiviare la tesi accusatoria nei confronti di Elliott e RedBird, vecchio e nuovo proprietario rossonero, in relazione al passaggio di proprietà avvenuto nell'estate 2022 e che aveva sollevato dubbi circa un ipotetico ostacolo alla vigilanza e contestualmente in merito a un'ipotetica falsa comunicazione degli addetti ai lavori. Sul registro degli indagati erano finiti vecchio e nuovo amministratori delegati: Ivan Gazidis e Giorgio Furlani.

Titola oggi l'edizione de Il Corriere dello Sport: "Elliott-RedBird, per ora stop all'indagine Figc". Si precisa poi: "Fascicolo chiuso allo stato degli atti. I pm di Milano però indagano ancora". Secondo quanto viene riportato c'è la possibilità che l'indagine venga riaperta in futuro qualora dovessero spuntare nuovi elementi in favore dell'accusa. Dall'incrocio dei documenti finiti sul tavolo di Chinè, dopo le perquisizioni a Casa Milan dello scorso 12 marzo, non sono stati trovati elemeni sufficienti o probanti circa l'accusa formulata nei confronti di Gazidis e Furlani.