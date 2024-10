Il CorSport riporta la carica di Fonseca: "Qui serve la perfezione"

vedi letture

Nuovo banco di prova importante questa sera per il Milan che dopo aver rialzato la testa in campionato nella settimana passata tra Inter e Lecce, ora è chiamato a rispondere presente anche in Champions League. Per farlo c'è di fronte ai rossoneri un grosso ostacolo: il Bayer Leverkusen nel fortino della BayArena. Non sarà una partita facile e lo sa anche Paulo Fonseca le cui parole ieri in conferenza stampa sono state riassunte così questa mattina dal Corriere dello Sport: "Qui serve la perfezione".

Nell'occhiello si legge: "Il tecnico rossonero è in netta ripresa e alla BayArena punta al massimo". Nel sottotitolo un altro stralcio della sua conferenza, inclusa la parte su Alvaro Morata che, non al 100%, partirà dalla panchina: "Questo livello è altissimo, voglio di più da tutto il gruppo. Non rischieremo Morata". E poi ancora un'altra citazione di Paulo Fonseca: "Ora la squadra ha più fiducia. Dobbiamo dare il cento per cento".