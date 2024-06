Il CorSport riporta: "Milan, tre trattative in salita per la punta"

Il Milan è a caccia di un nuovo centravanti che possa raccogliere l'eredità del ruolo e della maglia numero 9 che verranno lasciati scoperti da Olivier Giroud, in partenza verso Los Angeles dopo Euro 2024. Il primo nome della lista è sempre stato Joshua Zirkzee su cui il Diavolo si è mosso in anticipo ma per il quale oggi si vive una fasi di stallo a causa dei 15 milioni di commissioni richiesti dall'agente Kia Joorabchian. Le alternative sono Serhou Guirassy e Artem Dovbyk ma anche per loro, adesso, potrebbe essere troppo tardi.

Ed è per questa ragione che oggi il Corriere dello Sport, analizzando la situazione punte, titola così: "Milan, tre trattative in salita per la punta". Nel sottotitolo vengono indagate una a una. Riporta il CorSport: "Zirkzee, resta il nodo commissioni. Guirassy è pronto a dire sì al Borussia Dortmund. Su Dovbyk è partito prima il Napoli". Sul centravanti ucraino, tra l'altro, c'è anche l'interesse concreto dell'Atletico Madrid. Non aver chiuso in anticipo l'operazione Zirkzee, paradossalmente, ha complicato anche tutte le altre piste alternative. Rimane in piedi quella di Santiago Gimenez che, comunque, è valutato 50 milioni.