Il CorSport riprende Adli: "Pronto a mettermi in gioco"

Prime parole davanti alla stampa per Yacine Adli nella giornata di ieri. Il centrocampista francese è stato presentato nella sala conferenze di Milanello. Il Corriere dello Sport riprende le sue parole e titola così: "Adli: pronto a mettermi in gioco". In particolare il centrocampista francese ha dichiarato di essere pronto ad ascoltare ed eseguire tutto quello che Pioli gli chiederà, soprattutto a livello di posizione in campo, oltre che indicare alcune delle sue peculiarità: "Tra le mie qualità migliori ci sono un buon ultimo passaggio e una buona visione di gioco".