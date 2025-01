Il CorSport riprende le parole di Conceiçao: "Vogliamo arrivare tra le prime 8"

Che la trasferta di Zagabria non venga presa sottogamba nonostante il valore dell'avversario, che comunque è arrivato all'ultima giornata della league phase della Champions Leagua a giocarsi un posto nei playoff. Questo significa che la Dinamo ha qualità, ed il Milan dovrà essere bravo a non sottovalutarla per vincere e raggiungere il secondo obiettivo che la dirigenza si era imposta all'inizio della stagione dopo la Supercoppa, ovvero gli ottavi di finale della competizione, meglio se diretti.

In merito alla trasferta croata del Milan, poi, il Corriere dello Sport ha questa mattina voluto riprendere una frase emblematica della conferenza stampa di Sergio Conceiçao per analizzare la partita di questa sera, nel corso della quale l'allenatore portoghese è stato piuttosto diretto e chiaro dicendo: "Vogliamo arrivare tra le prime 8". Non ci sono scude.