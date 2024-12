Il CorSport rivela cosa ha detto Fonseca ai suoi giocatori dopo la gara

Serata amarissima per il Milan, costretto all'ennesimo pareggio in casa e alla sesta non vittoria su sette big match giocati nel girone di andata, ma soprattutto per Paulo Fonseca, apparso da subito molto agitato, che ha rimediato l'espulsione in chiusura di primo tempo e poi - dopo essere stato costretto a fare il giro di interviste e la conferenza stampa - è stato esonerato dal club che, da parte sua, non si è mai esposto a parole ma ha agito sempre da dietro le quinte.

Oggi il Corriere dello Sport rivela nel suo pezzo cosa avrebbe detto il tecnico portoghese nello spogliatoio ai suoi giocatori. Fonseca avrebbe infatti parlato con la squadra nella pancia di San Siro e il succo del suo discorso viene riassunto in questa frase che viene riportata oggi dal quotidiano sportivo con base a Roma: "Mi dispiace per come è andata".