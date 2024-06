Il CorSport scrive: "Ballo-Tourè e Origi restano sempre in bilico"

Il calciomercato del Milan non si fa solamente in entrata ma si deve organizzare anche in uscita. I rossoneri, dopo aver incassato 22 milioni più bonus dal riscatto di De Ketelaere da parte dell'Atalanta, ora dovranno gestire le cessioni e le situazioni legate agli altri esuberi in casa rossonera. Un giocatore che avrà mercato sarà sicuramente Alexis Saelemaekers che non è stato riscattato dal Bologna non per le prestazioni (che sono state positive) ma per decisione del nuovo allenatore Vincenzo Italiano.

Il Corriere dello Sport questa mattina riporta i due nomi che dovranno trovare una sistemazione: "Ballo-Tourè e Origi restano sempre in bilico". Sia Fodè Ballo-Tourè che Divock Origi si sono resi protagonisti di un'altra stagione anonima con le maglie di Fulham e Nottingham Forest, rimanendo abbonati alla panchina praticamente per tutta la stagione. Non sono stati riscattati dai club inglesi e faranno ritorno a Milanello: i due non partiranno nemmeno per la tournèe americana (come l'anno scorso) e i loro agenti stanno già cercando una nuova soluzione. Estate di transizione anche per Lorenzo Colombo e Daniel Maldini che rientreranno dal prestito al Monza.