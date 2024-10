Il CorSport scrive: "Milan, quella di Theo è una poltrona per tre"

Al rientro dalla sosta il mister Fonseca, che ha intenzione di far rialzare il Milan dopo un avvio titubante, deve subito fronteggiare un'assenza importante. Domani contro l'Udinese a San Siro e settimana prossima contro il Bologna al Dall'Ara, infatti, non ci sarà il terzino francese Theo Hernandez, squalificato per due turni dopo aver rimediato un cartellino rosso al termine della trasferta di Firenze. Il tecnico portoghese rimane con il dilemma del sostituto, i tifosi con quello del mancato acquisto di un vice esperto in estate.

Oggi il Corriere dello Sport titola così sull'indisponibilità forzata di Hernandez: "Mila, quella di Theo è una poltrona per tre". Nel sottotitolo infatti sono tre i nomi che vengono citati come possibili rimpiazzi del francese nella gara di domani contro l'Udinese: "Il favorito sembra Terracciano, ma Fonseca valuta anche altri due giovani: Bartesaghi e Jimenez". Il primo ha sostituito Theo nella gara contro la Lazio da titolare, il secondo lo ha rilevato (per poi essere subito espulso) contro il Lecce nel finale, il terzo - indicato da Ibra a inizio anno come il vice Theo ufficiale - non ha mai giocato un minuto. In merito al sostituto nell'occhiello si legge: "In estate la società ha scelto di non coprirsi con un sostituto esperto".