Il CorSport scrive su Fonseca: "Derby e panchina in tre mosse"

Per salvare la panchina o quantomeno per spegnere le voci intorno al suo futuro, il tecnico rossonero Paulo Fonseca aveva bisogno di una prestazione proprio come quella che è stata messa in campo dal Milan contro l'Inter. Non solo perché è arrivata la vittoria ma soprattutto perché questa è stata segnata dalle scelte dell'allenatore lusitano che ha incartato la partita a Simone Inzaghi, sia in avvio di gara che per tutto il secondo tempo. E così Fonseca allunga la permanenza in rossonero, spera definitivamente.

Il Corriere dello Sport questa mattina titola così sul mister rossonero: "Fonseca, derby e panchina in tre mosse. L'allenatore sembrava sull'orlo dell'esonero: così si è salvato". Vengono illustrati i tre capisaldi che hanno fatto la differenza: "Nuovo approccio con la squadra che lo ha seguito, scelte audaci (Gabbia e Abraham) e la grigliata". Quindi il monito: "Adesso serve continuità". Lato Fonseca viene sottolineato come sia sempre stato fiducioso nella sua squadra; lato club invece ora si aspettanon un filotto di risultati e prestazioni positive.