Il CorSport su uno dei protagonisti: "Leao ci crede: «Qui è casa»"

Se il Milan ha intenzione di ribaltare la Roma all'Olimpico e accedere alle semifinali di Europa League, per il Diavolo sarà necessario che i migliori giocatori siano pronti a mettere in campo la miglior versione di loro stessi. Tra questi, chiaramente, il principale indiziato si chiama Rafael Leao. Il portoghese nella gara di andata è stato ingabbiato dalla difesa giallorossa ma dopo la bella prova a Reggio Emilia, in cui ha suonato la carica per la rimonta, ci si aspetta da lui una notte da leader in Europa come già in passato (Napoli l'anno scorso, Psg quest'anno) ha dimostrato di saper fare.

Su Leao si concentra questa mattina il Corriere dello Sport che scrive e titola così: "Leao ci crede: «Qui è casa»". La citazione del portoghese è, in realtà, un po' decontestualizzata rispetto al quarto di finale di ritorno. A margine della presentazione della capsule collectione ACMxRL10, il portoghese ha dichiarato: "Il Milan è la mia seconda famiglia". A livello generale nel sottotitolo si legge: "Se gira lui, il Milan è tutta un'altra cosa. Gol all'Olimpico a inizio stagione: l'asso portoghese punta al bis per non salutare ancora l'Europa".